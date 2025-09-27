Motegi, 27 settembre 2025 – Un sabato in versione Marc Marquez, stavolta a opera di Pecco Bagnaia. Pole position in qualifica, dominio in Sprint Race: Pecco è tornato. Ieri lo aveva detto dopo un buon venerdì in Giappone ‘aspettiamo il sabato per cantar vittoria’ e stavolta la conferma è arrivata. Il lavoro a Misano nei test ha dato ampi frutti e il ducatista si è imposto come ai vecchi tempi, con costanza, feeling e tempi irraggiungibili. E’ stato due secondi più veloce di un anno fa. Finalmente. L’unico rammarico è non aver capito il problema subito, per potersi giocare il mondiale, ma almeno è un nuovo inizio per il futuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Moto gp, Bagnaia torna al successo: “Contento, un peccato non esserci arrivati prima”