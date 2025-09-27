Moto gp Bagnaia torna al successo | Contento un peccato non esserci arrivati prima
Motegi, 27 settembre 2025 – Un sabato in versione Marc Marquez, stavolta a opera di Pecco Bagnaia. Pole position in qualifica, dominio in Sprint Race: Pecco è tornato. Ieri lo aveva detto dopo un buon venerdì in Giappone ‘aspettiamo il sabato per cantar vittoria’ e stavolta la conferma è arrivata. Il lavoro a Misano nei test ha dato ampi frutti e il ducatista si è imposto come ai vecchi tempi, con costanza, feeling e tempi irraggiungibili. E’ stato due secondi più veloce di un anno fa. Finalmente. L’unico rammarico è non aver capito il problema subito, per potersi giocare il mondiale, ma almeno è un nuovo inizio per il futuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: moto - bagnaia
MotoGp, Bagnaia: "Brno una delle piste più belle. Il lavoro fatto sulla moto l'ha migliorata"
Moto gp, Bagnaia paga l’errore del box: sbagliata la scelta delle gomme
Moto GP, a Brno il solito Marc Marquez vince la Sprint, Bagnaia 7° ma domani partirà dalla pole
Misterhelmet Magazine. . Il team Gresini ha superato il team VR46, e Alex Marquez ha dominato Bagnaia con una moto dell'anno precedente. Due piloti Gresini interessano a Ducati e sono in grande ascesa. Chi sarà il prossimo talento a emergere? #Gresini Vai su Facebook
MARC MARQUEZ FRANCESCO BAGNAIA DUCATI CORSE, MOTO GP 2025 TAKIMLAR SAMPIYONU. - X Vai su X
MotoGP | GP Giappone: Bagnaia domina e torna alla vittoria nella Sprint - Pecco is back: Francesco Bagnaia torna alla vittoria nella Sprint del GP Giappone MotoGP con una prova di forza maiuscola a Motegi. Da thelastcorner.it
Moto gp, Bagnaia torna al successo: “Contento, un peccato non esserci arrivati prima” - Pecco risorge a Motegi nella mattina italiana: sua la Sprint Race su Marc Marquez. Lo riporta sport.quotidiano.net