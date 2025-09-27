Motegi Sprint finalmente Pecco | il torinese domina in Giappone
Il weekend giapponese di apre nel segno di Francesco Bagnaia. Il torinese della Ducati prima va a prendersi la pole e poi ritrova il successo in una sprint che mancava dallo scorso novembre, quando fece doppietta nel Gp della Solidarietà corso a Barcellona. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: motegi - sprint
Motegi, il programma: stanotte le libere, sabato (8) la Sprint e domenica (7) il Gp che può dare il titolo a Marc. Marquez accelera verso un’alba da campione
MotoGP Giappone 26-28 settembre: programma completo di Motegi – orari in Italia, Sprint e gara, come vederla
LIVE MotoGP, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Bagnaia è tornato, pole a Motegi! Alle 8.00 la Sprint Race
Disastro Aprilia nella Sprint di Motegi: Martin cade e porta a terra anche Bezzecchi - - X Vai su X
MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Giappone Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8 In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike e WEC. MOTOMONDIALE AL TWIN RING MOTEGI – Da g Vai su Facebook
Bagnaia show nella Sprint Race a Motegi: torna alla vittoria davanti a Marc Marquez! - Il weekend in Giappone si apre nel segno di Pecco: "Moto fantastica". Segnala tuttosport.com
Bagnaia rinasce a Motegi: Pecco trionfa nella Sprint in Giappone con la Ducati, Marc Marquez secondo - Pecco Bagnaia stravince la Sprint Race di MotoGP in Giappone: sul circuito di Motegi il torinese domina, chiudendo davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta ... Lo riporta fanpage.it