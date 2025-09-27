Mostre Napulitanata celebra i 100 anni di Eduardo Scarpetta

Cento anni fa, il 29 novembre 1925, si spegneva Eduardo Scarpetta, padre del teatro comico moderno e capostipite di una dinastia di artisti che avrebbe segnato profondamente la cultura napoletana e italiana. Per celebrare il centenario della sua scomparsa, l’associazione Napulitanata inaugura il 1° ottobre una mostra dedicata al grande commediografo, ospitata nella propria sede e realizzata con il contributo della Regione Campania (L.R. n. 72003, anno 2025). Nato a Napoli il 12 marzo 1853, Scarpetta rivoluzionò la tradizione teatrale popolare dominata per secoli dalla maschera di Pulcinella. Il suo genio fu quello di creare personaggi nuovi, radicati nella realtà urbana e riconoscibili dal pubblico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it