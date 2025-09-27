Mostre e storia | taglio del nastro per ' Pisa 1475–2025 | 550 anni di Bonifica e di impegno sul territorio'
Ha preso il via l’iniziativa 'Pisa 1475-2025: 550 anni di Bonifica e di impegno sul territorio', che prevede incontri e mostre per ripercorrere e celebrare i 550 anni che dal 1475 a oggi hanno fatto la storia del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno. La giornata inaugurale, con il taglio del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: mostre - storia
Due decenni di arte ai Musei San Domenico: le 20 mostre che hanno fatto la storia di Forlì
Quest’anno l’autunno si veste di bellezza. Da Roma a Londra fino a Parigi, le grandi capitali della moda ospitano mostre straordinarie che raccontano l’eleganza e le visioni d’avanguardia che hanno riscritto la storia del costume
Cadono le foglie fioriscono le mostre. La città si accende. Tra storia e cultura
Le mostre del weekend, da Toulouse-Lautrec ad Appiani e Léger. A Venezia la storia dei principali marchi storici italiani. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
VEBO 2025 alla Mostra D’Oltremare Inaugurazione e taglio del nastro venerdì 26 settembre 2025 - Sarà una cerimonia inaugurale di grande rilievo istituzionale ad aprire i battenti di VEBO 2025, venerdì 26 settembre alle ore 11. 2anews.it scrive
Lucca Art Fair, la mostra mercato più grande - L’arte moderna e contemporanea protagonista a Lucca con Lucca Art Fair. Scrive msn.com