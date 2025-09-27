Mosca | presi altri 3 villaggi in Ucraina

12.20 La Russia ha affermato di aver conquistato tre villaggi nell'Ucraina orientale. Si tratta dei villaggi di Derylove e Maiske, nella regione di Donetsk. Lo ha dichiarato l'esercito di Mosca in una nota. Mentre l'insediamento di Stepove è stato preso nella regione di Dnipropetrovsk, hanno affermato le forze russe che stanno lentamente superando le difese ucraine, in battaglie costose,fa sapere il ministero della Difesa russo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

