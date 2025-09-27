Morto Pasquale Pistorio fu presidente di Telecom | il suo legame con la Puglia

È morto, a 89 anni, Pasquale Pistorio, ingegnere visionario che ha trasformato la Sgs-Thompson in StMicroelectronics facendola diventare una delle aziende leader del settore della. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Morto Pasquale Pistorio, fu presidente di Telecom: il suo legame con la Puglia

In questa notizia si parla di: morto - pasquale

Romagnolo a lutto, è morto il meccanico Pasquale Taormina: "Se ne va il maestro delle turbine"

Incidente sulla Casilina, si chiamava Pasquale Gaglione il motociclista morto

Morto in un drammatico incidente sulla Casilina, fissata la data dei funerali di Pasquale Gaglione

Un grande uomo Pasquale Pistorio è morto: addio al pioniere della microelettronica che creò l’Etna Valley - la Repubblica - X Vai su X

Per la memoria del venerabile don Pasquale Uva, morto il 13 settembre del 1955, 70 anni fa, una messa nella chiesa di San Giuseppe a Bisceglie, in Puglia, e una lettura scenica di Riccardo Caporossi, presso Universo Salute Opera Don Uva. Il sacerdote, se - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Pasquale Pistorio, il visionario che fece grande la StMicroelectronics - È morto a 89 anni Pasquale Pistorio, ingegnere catanese considerato il “padre” della Etna Valley e protagonista della crescita della StMicroelectronics, oggi tra le principali aziende mondiali della m ... online-news.it scrive

Da Motorola all’Etna Valley fino all’ascesa di STMicroelectronics: morto Pasquale Pistorio, l’ingegnere aveva 89 anni - Vicepresidente di Confindustria, consigliere di amministrazione in aziende come Fiat, Telecom Italia, Atos e Brembo, e per un breve periodo presidente ... Lo riporta affaritaliani.it