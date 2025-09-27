Morte sul lavoro | Vito era bravo amava la famiglia
Il paese piange la scomparsa di Vito Sansanelli, operaio sessantunenne, rimasto vittima giovedì in tarda mattinata di un gravissimo infortunio sul lavoro all’interno dello stabilimento Ticino Lamiere di Bubbiano. L’uomo, molto conosciuto tra colleghi e amici per la sua serietà e dedizione, ha perso la vita nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118. I traumi riportati si sono rivelati purtroppo fatali. Sansanelli era una persona riservata, legata soprattutto al lavoro e alla famiglia. Nonostante vivesse da tempo a Motta Visconti, non era molto noto in paese. "Abitava dietro casa mia - racconta una vicina - ma non si vedeva mai in giro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
