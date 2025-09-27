Morta sui binari del treno Mazzo di fiori in campo per ricordare Giulia
Giulia Valgimigli, la barista 25enne morta mercoledì sera a Pinarella di Cervia dopo essere stata urtata da un treno in corsa e poi scaraventata contro un ostacolo fisso, è stata ricordata con commozione anche dal mister dei miracoli del Forlì Calcio. La giovane per un paio d'anni aveva lavorato al Serial Burgher, il locale all'interno dello stadio forlivese 'Morgagni': "Queste sono giornate tristi – ha detto ieri mister Alessandro Miramari nella conferenza stampa di presentazione del match di oggi a Pontedera –. Giulia ci accoglieva sempre con il suo splendido sorriso durante le pause pranzo degli allenamenti.
# Treni fermi tra Grisignano e Padova. Ritrovato un morto lungo i binari a Mestrino. 15/09/2025 h 15:00 ancora non accertate le cause e l'identità della persona trovata morta lungo i binari in stazione a Mestrino. Circolazione bloccata con disagi notevoli per i vi - facebook.com Vai su Facebook
