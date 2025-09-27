Morsi e frattura al dito di un carabiniere | così il ladro di moto voleva sfuggire all'arresto

È avvenuto nel Napoletano: fuggono all'alt e feriscono a morsi carabiniere In due avevano rubato motociclette di grossa cilindrata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

