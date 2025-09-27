Moretto svela | Rinnovi in arrivo per Frattesi e Carlos Augusto Si può chiudere il club vuole…

Moretto ha chiarito la situazione in casa dei nerazzurri: «Rinnovi in arrivo per Frattesi e Carlos Augusto». L’ Inter accelera sul fronte rinnovi. Dopo una campagna acquisti estiva importante, la dirigenza nerazzurra lavora ora per consolidare la rosa, puntando a blindare due calciatori che rappresentano presente e futuro del club. A confermarlo è stato Matteo Moretto, esperto di mercato, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. LE PAROLE DI MORETTO – «L’Inter nelle prossime settimane vuole portare avanti i dialoghi per prolungare e adeguare i contratti di Davide Frattesi e Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moretto svela: «Rinnovi in arrivo per Frattesi e Carlos Augusto. Si può chiudere, il club vuole…»

