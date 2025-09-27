Moretto, esperto di mercato nerazzurro, ha affermato su Ausilio: «Dirigente totalmente coinvolto nel progetto nerazzurro». Il futuro di Piero Ausilio, direttore sportivo dell’ Inter, è stato al centro dell’analisi di Matteo Moretto, esperto di mercato, che nel corso di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione. Il dirigente nerazzurro, corteggiato dall’ Al Hilal di Simone Inzaghi, ha ricevuto una proposta importante dall’Arabia Saudita, ma i segnali che arrivano da Milano sembrano andare in un’altra direzione. LE PAROLE DI MORETTO – «Aveva una proposta importante sul tavolo dall’Arabia, dall’Al Hilal: ma ci arrivano segnali di un Piero Ausilio totalmente coinvolto nel progetto Inter e totalmente coinvolto nelle prossime mosse da fare». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Moretto non ha dubbi: «Ausilio, segnali di un futuro ancora all’Inter nonostante l’offerta dell’Al Hilal»