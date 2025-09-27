Morde un vigile durante un controllo e frattura il naso ad un altro | afghano finisce in manette

Ha dato in escandescenze durante un controllo effettuato dagli uomini della polizia locale che si stavano apprestando a sequestrare la merce da lui venduta nel mercatino abusivo di Ponte Mammolo a Roma: il responsabile, un uomo di nazionalità afgana, è finito in manette dopo aver aggredito e fatto finire in ospedale due agenti. Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati nella mattinata di ieri, venerdì 26 settembre, quando i poliziotti del IV Gruppo Tiburtino stavano effettuando dei controlli mirati a contrastare l' abusivismo commerciale. Lo straniero, soggetto già noto alle forze dell'ordine, è montato su tutte le furie, scagliandosi con veemenza contro gli uomini in divisa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morde un vigile durante un controllo e frattura il naso ad un altro: afghano finisce in manette

