Moratti torna a casa! L’ex presidente dell’Inter dimesso dopo un mese di ricovero all’ospedale | le ultime
sulle sue condizioni di salute. Buone notizie in casa Inter: Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, ha finalmente superato i problemi di salute che lo avevano costretto a un ricovero intensivo lo scorso mese. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ottantenne, figura simbolo della storia recente dell’Inter, è stato dimesso oggi dall’Istituto Humanitas di Rozzano, dove era stato ricoverato il 26 agosto per una grave polmonite. Il ricovero e il percorso di recupero. Moratti era stato inizialmente trasferito in terapia intensiva a causa della gravità della polmonite. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: moratti - torna
Velasco torna sull’Inter: «C’era confusione, Moratti mi pagava per non fare nulla. Non ho mai capito una cosa»
Massimo Moratti torna a casa dopo un mese di ricovero per polmonite: come sta l’ex presidente dell’Inter
#Moratti torna a casa: l'ex presidente dell'Inter dimesso dopo oltre un mese in ospedale. [@Gazzetta_it] - X Vai su X
Forza Italia vuole allargare la coalizione: così punta a tornare determinante sullo scacchiere di Milano. Da Il Fatto Quotidiano Letizia Moratti - facebook.com Vai su Facebook
Massimo Moratti lascia l'ospedale e torna a casa: dimesso dall'Humanitas dopo una polmonite - L'ex presidente dell'Inter è stato intubato nel reparto di terapia intensiva per una settimana. Segnala milano.corriere.it
Massimo Moratti ha lasciato la terapia intensiva, la moglie Milly: “Torniamo a casa presto” - Milano, 3 settembre 2025 – Trapela un cauto ottimismo sulle condizioni dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti. ilgiorno.it scrive