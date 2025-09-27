Moratti torna a casa! L’ex presidente dell’Inter dimesso dopo un mese di ricovero all’ospedale | le ultime

sulle sue condizioni di salute. Buone notizie in casa Inter: Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, ha finalmente superato i problemi di salute che lo avevano costretto a un ricovero intensivo lo scorso mese. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ottantenne, figura simbolo della storia recente dell’Inter, è stato dimesso oggi dall’Istituto Humanitas di Rozzano, dove era stato ricoverato il 26 agosto per una grave polmonite. Il ricovero e il percorso di recupero. Moratti era stato inizialmente trasferito in terapia intensiva a causa della gravità della polmonite. 🔗 Leggi su Internews24.com

