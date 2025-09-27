Moratti dimesso dall’ospedale | l’ex presidente dell’Inter torna a casa dopo la polmonite

Calcionews24.com | 27 set 2025

Moratti dimesso oggi dallospedale a Milano: l’ex presidente nerazzurro torna a casa dopo la polmonite. I dettagli Buone notizie per il mondo nerazzurro: Massimo Moratti, storico ex presidente dellInter, è stato dimesso dall’Istituto Humanitas di Rozzano dopo un mese di ricovero dovuto a una grave polmonite. L’imprenditore milanese, 80 anni, figura centrale nella storia recente . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

