Monza non ha il biglietto per il bus | prende a testate e morsi i controllori
Monza – Dopo i calci, i pugni e gli sputi questa volta si è arrivati addirittura ai morsi. Incredibile quanto accaduto sabato mattina su un autobus di Monza. Vittima questa volta non un autista come nelle ultime aggressioni, ma tre controllori. All’altezza della fermata di via Manzoni, nel cuore del centro storico di Monza, sull’autobus che copre la linea da Monza e Muggiò sale un viaggiatore straniero. Ragazzino picchiato e rapinato mentre aspetta l’autobus davanti alla stazione di Monza A bordo ci sono anche tre controllori in servizio. L’uomo va a sedere in un angolo, ma non provvede a vidimare alcun biglietto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: monza - biglietto
