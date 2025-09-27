Montevecchi punzecchia Vannacci su Putin L’ira del generale | Cerca solo visibilità

È bastato un suo post su Facebook, a scatenare le ire del generale. L'ex consigliere della Lega Matteo Montevecchi torna a punzecchiare Roberto Vannacci, mai mai si sarebbe aspettato di leggere (dopo pochi minuti) la risposta dell'europarlamentare e vicesegretario della Lega. L'accesso confronto sui social è avvenuto ieri. Scrive Montevecchi: "Domanda semplice, diretta e concreta a Roberto Vannacci, che dichiara di preferire Putin a Zelensky. Allora come mai hai aderito convintamente adun partito, la Lega, che da 3 anni continua sciaguratamente a votare a favore dell'invio delle armi all' Ucraina e a favore delle sanzioni contro la Russia?".

