È stata una festa l’inaugurazione del nuovo Polo scolastico 0-6 "L’Abbraccio" che si è svolta ieri a Montese. Tante le fasce tricolore di sindaci dei comuni limitrofi e altrettanto numerose le altre autorità, fra le quali Isabella Conti, assessore regionale alla Scuola e Politiche per l’infanzia, Filippo Molinari, amministratore Unico di ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini, il comandante della stazione Carabinieri di Montese Mario Murgo, gli Alpini, la vice preside Miriana Manfredini e il parroco con Bruno Caffagni che ha benedetto la struttura e letto letto la zirudella sull’inaugurazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Montese ha inaugurato il suo Polo per l’infanzia