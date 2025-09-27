Monte San Savino i grandi campioni dell’Harmony Award 2025 | Lo sport è inclusione e rispetto

ARezzo, 27 settembre 2025 – Una città intera trasformata in un palcoscenico diffuso di sport, cultura ed emozioni per dire con forza “Stop alla violenza ”. È questo il messaggio che ha attraversato Monte San Savino nella giornata di ieri, grazie alla III edizione dell’Harmony Award #StopViolence, ideato e organizzato da Angelo Morelli e Chiara Fatai. Il pomeriggio si è aperto con l’iniziativa Play Together #Alleniamoci contro la violenza: il centro storico di Monte San Savino si è animato con oltre 350 atleti e 18 società sportive del territorio, protagonisti di un vero villaggio sportivo diffuso. 🔗 Leggi su Lanazione.it