Monte San Savino i grandi campioni dell’Harmony Award 2025 | Lo sport è inclusione e rispetto
ARezzo, 27 settembre 2025 – Una città intera trasformata in un palcoscenico diffuso di sport, cultura ed emozioni per dire con forza “Stop alla violenza ”. È questo il messaggio che ha attraversato Monte San Savino nella giornata di ieri, grazie alla III edizione dell’Harmony Award #StopViolence, ideato e organizzato da Angelo Morelli e Chiara Fatai. Il pomeriggio si è aperto con l’iniziativa Play Together #Alleniamoci contro la violenza: il centro storico di Monte San Savino si è animato con oltre 350 atleti e 18 società sportive del territorio, protagonisti di un vero villaggio sportivo diffuso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: monte - savino
Autostrada A1: chiusure notturne della stazione Monte San Savino
Marzullo: "Antenne, piani e contraddizioni della giunta di Monte San Savino"
La grande fuga dei topi d’argento a Monte San Savino
TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Bologna: rallentamenti e incidente RISOLTI al km 358 tra Monte San Savino e Valdarno #viabiliTOS - X Vai su X
Ristorante Belvedere Monte San Savino Vai su Facebook
Monte San Savino, lo sport invade il centro storico: Play Together di Harmony Award porta in piazza centinaia di atleti per 21 discipline - Il 26 settembre il centro storico savinese diventa un villaggio sportivo con 'Play Together': scendono in piazza 18 società sportive del territorio aretino per 21 disciplina. Segnala lanazione.it
Da Antognoni alla Morace, tanti ex campioni agli "Harmony Award #StopViolence" - Sarà il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Monte San Savino a ospitare, venerdì 26 settembre alle ore 21, la terza edizione di Harmony Award #StopViolence, l’appuntamento ... Da firenzeviola.it