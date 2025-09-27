Monte Gelbison Cammarano M5S | Servono infrastrutture per la piena valorizzazione del sito
“Il Monte Gelbison è un sito di straordinario valore storico, culturale e ambientale, riconosciuto patrimonio UNESCO e simbolo identitario del Cilento, ma non ha ancora beneficiato degli interventi strutturali necessari a garantirne una piena fruizione turistica e culturale”. Lo ha detto il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: monte - gelbison
MONTE GELBISON: SERVONO INFRASTRUTTURE PER LA VALORIZZAZIONE DEL SITO Il Monte Gelbison è un sito di straordinario valore storico, culturale e ambientale, riconosciuto patrimonio UNESCO e simbolo identitario del Cilento, ma non ha ancora - facebook.com Vai su Facebook
M5S, Cammarano: “Monte Gelbison, servono infrastrutture per la piena valorizzazione del sito” - “E’ nostra intenzione inserire la valorizzazione del Monte Gelbison tra le priorità della prossima legislatura" ... Come scrive msn.com
Novi Velia, monte Gelbison: riaperta la strada dopo la frana - Cilento pronto alla Pasqua: riapre la strada del Monte Gelbison, nelle località costiere a lavoro per spiagge e viabilità. Segnala ilmattino.it