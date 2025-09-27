Monte di Procida | fugge dopo incidente arrestato 40enne
Carabinieri bloccano un uomo dopo inseguimento a folle velocità. L’incidente su via Panoramica. A Monte di Procida un posto di controllo dei Carabinieri è stato teatro di un episodio ad alta tensione. Durante le verifiche lungo via Panoramica, due auto si sono scontrate. Una delle vetture, che procedeva a forte velocità, ha proseguito la corsa senza prestare soccorso alla conducente dell’altra auto coinvolta. A darne notizia una comunicazione del Comando Proviniciale Carabinieri di Napoli. L’inseguimento e lo schianto. I militari hanno immediatamente inseguito l’auto intimando più volte l’alt, ma il conducente ha ignorato i segnali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: monte - procida
Monte di Procida, banconote false nei negozi: arrestato 39enne
Monte di Procida, spende banconote false da 100 nei negozi: arrestato 39enne
Monte di Procida: 52enne arrestato per sevizie alla madre anziana
Accordo tra Regione Campania e i sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida... - facebook.com Vai su Facebook
Scappa dopo l'incidente e scatta l'inseguimento coi carabinieri: nuovo incidente - Un 40enne di Monte di Procida dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso. Lo riporta napolitoday.it
Fugge dopo incidente: arrestato per omissione di soccorso e resistenza - Il conducente, incurante, ha continuato la fuga a forte velocità, imboccando una traversa di via Panoramica e perdendo nuovamente il ... Come scrive msn.com