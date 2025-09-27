Monte di Procida | fugge dopo incidente arrestato 27enne

Carabinieri bloccano un uomo dopo inseguimento a folle velocità. L’incidente su via Panoramica. A Monte di Procida un posto di controllo dei Carabinieri è stato teatro di un episodio ad alta tensione. Durante le verifiche lungo via Panoramica, due auto si sono scontrate. Una delle vetture, che procedeva a forte velocità, ha proseguito la corsa senza prestare soccorso alla conducente dell’altra auto coinvolta. A darne notizia una comunicazione del Comando Proviniciale Carabinieri di Napoli. L’inseguimento e lo schianto. I militari hanno immediatamente inseguito l’auto intimando più volte l’alt, ma il conducente ha ignorato i segnali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it