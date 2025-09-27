Monte di Procida fuga spericolata dai Carabinieri dopo l’incidente | arrestato 40enne

Teleclubitalia.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di tensione a Monte di Procida, dove un posto di controllo dei Carabinieri lungo via Panoramica si è trasformato in un inseguimento ad alta velocità.   Secondo quanto ricostruito, due auto si sarebbero scontrate lungo l’arteria. Uno dei conducenti, Valentino Scotti D’Antuono, 40 . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

