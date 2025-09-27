monster hunter wilds un trailer mostra le nuove armi di final fantasy 14 ed omega planetes

Durante lo showcase Capcom, il Title Update 3 di Monster Hunter Wilds è stato annunciato per il 29 settembre, portando con sé uno dei crossover più attesi: quello con Final Fantasy 14. Il protagonista di questo evento speciale sarà Omega Planetes, un boss imponente che metterà a dura prova i cacciatori con un mix di potenza e spettacolarità. La novità più interessante è la missione avanzata permanente “Planetes Protocol (Savage)”, una versione potenziata dello scontro con Omega Planetes. Capcom la descrive come una “sfida estrema” pensata solo per i cacciatori più esperti, paragonabile per difficoltà al Behemoth “Extreme” di Monster Hunter World. 🔗 Leggi su Game-experience.it

