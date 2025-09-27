Monster Hunter Wilds un trailer mostra le nuove armi di Final Fantasy 14 ed Omega Planetes
Durante lo showcase Capcom, il Title Update 3 di Monster Hunter Wilds è stato annunciato per il 29 settembre, portando con sé uno dei crossover più attesi: quello con Final Fantasy 14. Il protagonista di questo evento speciale sarà Omega Planetes, un boss imponente che metterà a dura prova i cacciatori con un mix di potenza e spettacolarità. La novità più interessante è la missione avanzata permanente “Planetes Protocol (Savage)”, una versione potenziata dello scontro con Omega Planetes. Capcom la descrive come una “sfida estrema” pensata solo per i cacciatori più esperti, paragonabile per difficoltà al Behemoth “Extreme” di Monster Hunter World. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: monster - hunter
Monster Hunter Wilds, l’Uth Duna ed il Rey Dau Arci-Temprati diventeranno permanenti
Mostri indimenticabili che possono salvare il prossimo aggiornamento di monster hunter wilds
Monster hunter wilds: perché i fan dovrebbero vergognarsi
Un video gameplay di Monster Hunter Outlanders mostra una caccia ai mostri Radianti - X Vai su X
TiMi Studio ha presentato Monster Hunter Outlanders durante una diretta del Tokyo Game Show, offrendoci un primo sguardo al gameplay e ai mostri Radianti. - facebook.com Vai su Facebook
Monster Hunter Wilds, un trailer mostra le nuove armi di Final Fantasy 14 ed Omega Planetes - Durante lo showcase Capcom, il Title Update 3 di Monster Hunter Wilds è stato annunciato per il 29 settembre, portando con sé uno dei crossover più attesi: quello con Final Fantasy 14. Da msn.com
Monster Hunter Wilds svela la versione potenziata di Omega Planetes e nuove armi di FF14 con un trailer - Al lancio del Title Update 3 di Monster Hunter Wilds i giocatori potranno affrontare anche una versione potenziata di Omega Planetes, il nuovo mostro della collaborazione con Final Fantasy 14. Lo riporta msn.com