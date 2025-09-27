Mongolfiere la misteriosa arma di Kiev
Nei giorni scorsi, in occasione di uno dei tanti attacchi con droni effettuati dall’Ucraina nelle regioni russe, le forze di Kiev hanno schierato un’ “arma” fin qui inedita: centinaia e centinaia di oggetti volanti, di colore azzurro, ad accompagnare sciami di velivoli senza pilota. C’è chi li ha definiti palloni aerostatici e chi, in maniera . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: mongolfiere - misteriosa
Mongolfiere blu sulla Russia: la misteriosa arma ucraina - X Vai su X
Giorno 6 – Alla scoperta dei segreti nascosti della Turchia! Oggi abbiamo esplorato la misteriosa città sotterranea di Saratli, un vero labirinto scavato nella roccia, dove un tempo intere comunità vivevano al sicuro sotto terra. Un'esperienza affascinante, tra cuni - facebook.com Vai su Facebook
Mongolfiere, la misteriosa arma di Kiev - Nei giorni scorsi, in occasione di uno dei tanti attacchi con droni effettuati dall’Ucraina nelle regioni russe, le forze di Kiev hanno schierato un’ “arma” fin qui inedita: centinaia e centinaia di o ... Si legge su pianetagenoa1893.net
Mini-mongolfiere letali: come Kiev usa bolle blu per ingannare Mosca - Le "mille bolle blu" nel cielo di guerra, un'immagine quasi poetica e fuorviante, stanno diventando l'ultima, enigmatica aggiunta all'arsenale bellico ... Secondo thesocialpost.it