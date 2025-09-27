Mongolfiere la misteriosa arma di Kiev

Nei giorni scorsi, in occasione di uno dei tanti attacchi con droni effettuati dall’Ucraina nelle regioni russe, le forze di Kiev hanno schierato un’ “arma” fin qui inedita: centinaia e centinaia di oggetti volanti, di colore azzurro, ad accompagnare sciami di velivoli senza pilota. C’è chi li ha definiti palloni aerostatici e chi, in maniera . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

mongolfiere misteriosa arma kievMini-mongolfiere letali: come Kiev usa bolle blu per ingannare Mosca - Le "mille bolle blu" nel cielo di guerra, un'immagine quasi poetica e fuorviante, stanno diventando l'ultima, enigmatica aggiunta all'arsenale bellico ... Secondo thesocialpost.it

