Money Road torna nel 2026 su Sky e NOW | Fabio Caressa guida la nuova edizione dello strategy game

Torna con una nuova edizione lo show rivelazione della scorsa stagione, autentico fenomeno televisivo della primavera Conduce FABIO CARESSA NEL 2026 IN ESCLUSIVA SU SKY E IN STREAMING SOLO SU NOW È stato lo show rivelazione della scorsa stagione tv, un viaggio che di settimana in settimana ha saputo conquistare e appassionare il pubblico fino a diventare un autentico fenomeno televisivo. Ora è. 🔗 Leggi su Digital-news.it

