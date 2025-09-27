Mondiali Volley maschile | Italia batte la Polonia e vola in finale
Italia è in finale ai Mondiali 2025 di volley maschile. I ragazzi di De Giorgi hanno sconfitto la Polonia 3-0 alla Mall of Asia Arena di Pasay, al termine di una grandissima prestazione. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: mondiali - volley
LIVE Italia-Algeria, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: le azzurrine cercano la seconda affermazione
Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 15 settembre, programma, streaming
Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 16 settembre, programma, streaming
Mondiali Volley maschili, in diretta la semifinale Italia-Polonia - X Vai su X
Mondiali di volley, alle ore 12.30 la semifinale Italia-Polonia - facebook.com Vai su Facebook
Italia magica, Polonia polverizzata e seconda finale dei Mondiali di volley maschile consecutiva - Polonia battuta 3 set a zero, e ora azzurri che si giocheranno il titolo domani contro la Bulgaria. Lo riporta fanpage.it
Italia-Polonia diretta Mondiali volley maschile, segui live la sfida di oggi - Gli azzurri di De Giorgi, campioni in carica, vanno a caccia della finale in cui troverebbero la Bulgaria: aggiornamenti in tempo reale ... Riporta corrieredellosport.it