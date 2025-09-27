Mondiali volley Italia-Polonia semifinale | si gioca oggi 27 settembre alle 12 | 30

L’altra semifinale è Cechia–Bulgaria alle 08:30 (ora italiana). Si gioca a Manila, SM Mall of Asia Arena. Domenica spazio alle medaglie: bronzo alle 08:30, finale alle 13:30. Per gli azzurri appuntamento alle 12:30: Italia–Polonia sul parquet di Pasay. Diretta Rai 2, streaming RaiPlay; match disponibile anche su DAZN e VBTV. Orari e dove vederla Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

