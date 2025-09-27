Mondiali volley Italia da sogno | batte 3-0 la Polonia e va in finale sfiderà domani la Bulgaria

L'Italia vola in semifinale ai mondiali di pallavolo in corso nelle Filippine. Gli azzurri ai quarti hanno battuto il Belgio 3-0 (25-13, 25-18, 25-18), "vendicandosi". 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

mondiali volley italia sognoItalia magica, Polonia polverizzata e seconda finale dei Mondiali di volley maschile consecutiva - Polonia battuta 3 set a zero, e ora azzurri che si giocheranno il titolo domani contro la Bulgaria. Come scrive fanpage.it

mondiali volley italia sognoVolley mondiali, incredibile Italia: 3-0 alla Polonia, la finale sarà contro la Bulgaria - Azzurri fantastici, annichilita la favorita del torneo: la sfida per il titolo alla sorpresa guidata dall’ex ct Blengini ... Segnala sport.quotidiano.net

