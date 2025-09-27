Mondiali volley gli Azzurri travolgono la Polonia per 3 a 0 | ora la finale contro la Bulgaria

L’ Italvolley maschile ha travolto la Polonia per 3 a 0 nella semifinale del Mondiale in corso nelle Filippine. Partita condotta dagli azzurri dal primo minuto, salvo una comprensibile flessione nel terzo set, quando gli avversari sembravano poter scappare via. Ma l’Italia, guidata da Simone Giannelli, è rientrata e ha piazzato la zampata vincente. La finale, ora, contro la Bulgaria allenata dal “nostro” Gianlorenzo Blengini. Una grande Italia, dunque, ha conquistato la sua seconda finale consecutiva ai Mondiali di volley maschile. Nella seconda semifinale alla Mall of Asia Arena di Pasay (nell’altra la Bulgaria ha regolato la Repubblica Ceca per 3 a 1), gli Azzurri di Fefè De Giorgi hanno superato la Polonia coi parziali di 25-21, 25-22, 25-23 nella rivincita della finale dell’ultima edizione dei Mondiali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mondiali volley, gli Azzurri travolgono la Polonia per 3 a 0: ora la finale contro la Bulgaria

In questa notizia si parla di: mondiali - volley

