Mondiali Volley 2025 | Italia strepitosa 3-0 alla Polonia Azzurri in finale contro la Bulgaria
Notte indimenticabile per l’Italvolley: gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno dominato la Polonia, campione d’Europa in carica, con un netto 3-0 (25-21, 25-22, 25-23), conquistando la finale dei Mondiali di volley maschile 2025. Protagonisti assoluti Romanò, Michieletto e Giannelli, autori di una prestazione memorabile. Indice. Mondiali Volley 2025 – Italia–Polonia 3-0: la cronaca della semifinale. I protagonisti azzurri. Italia in finale contro la Bulgaria. Un traguardo storico per Ferdinando De Giorgi. FAQ – Italia-Polonia Mondiali Volley 2025. Mondiali Volley 2025 – Italia–Polonia 3-0: la cronaca della semifinale. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: mondiali - volley
LIVE Italia-Algeria, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: le azzurrine cercano la seconda affermazione
Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 15 settembre, programma, streaming
Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 16 settembre, programma, streaming
Mondiali Volley maschili, in diretta la semifinale Italia-Polonia - X Vai su X
Mondiali di volley, alle ore 12.30 la semifinale Italia-Polonia - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di pallavolo 2025, l’Italia batte la Polonia ed è in finale - Una grande Italia conquista la sua seconda finale consecutiva ai Mondiali di volley maschile. Lo riporta lapresse.it
Mondiali di volley, l'Italia batte la Polonia e vola in finale: domenica 27 settembre la sfida con la Bulgaria - I ragazzi di Ferdinando De Giorgi hanno sconfitto la Polonia 3- msn.com scrive