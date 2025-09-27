Mondiali paralimpici | Italia del nuoto che spettacolo! Ancora in cima al medagliere
Per la quarta rassegna iridata consecutiva gli azzurri hanno chiuso con 18 ori, 17 argenti e 11 bronzi: meglio di tutti, davanti a Usa e Cina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: mondiali - paralimpici
Scherma, verso i Mondiali Paralimpici di Iksan 2025: l’Italia si prepara a Tirrenia con un gruppo giovane e ambizioso
Mondiali paralimpici di scherma, Bebe Vio debutta come capo delegazione: “Un’emozione grandissima”
Mondiali Paralimpici di scherma, al via Iksan 2025 con sciabola e spada
Nuoto, Italia ancora sul tetto del mondo! Altri 6 podi e vittoria nel medagliere dei Mondiali paralimpici - - X Vai su X
Cominciano a NEW DELHI i World Para Athletics Championships 2025, Campionati Mondiali Paralimpici di Atletica Leggera. Segui gli appuntamenti dedicati alle gare su RaiSport da oggi fino al 5 ottobre, resi accessibili a cura di #RaiPubblicaUtilità attrav - facebook.com Vai su Facebook
Nuoto, Italia ancora sul tetto del mondo! Altri 6 podi e vittoria nel medagliere dei Mondiali paralimpici - Epilogo trionfale per la spedizione azzurra impegnata all'OCBC Aquatic Centre di Singapore per i Campionati Mondiali 2025 di nuoto paralimpico, evento ... Si legge su oasport.it
Mondiali di nuoto paralimpico: altre 5 medaglie per l'Italia, oro per Boggioni e Lorenzo - Leggi su Sky Sport l'articolo Mondiali di nuoto paralimpico: altre 5 medaglie per l'Italia, oro per Boggioni e Lorenzo ... sport.sky.it scrive