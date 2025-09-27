Mondiali paralimpici | Italia del nuoto che spettacolo! Ancora in cima al medagliere

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la quarta rassegna iridata consecutiva gli azzurri hanno chiuso con 18 ori, 17 argenti e 11 bronzi: meglio di tutti, davanti a Usa e Cina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

