Mondiali Para climbing | due argenti per l’Italia a Seul con Bredice e Capovilla

Le azzurre brillano in Corea e regalano al movimento paralimpico due piazze d’onore. Salvagnin sfiora il podio, ottimi riscontri dal gruppo. È un bilancio che riempie d’orgoglio quello con cui la Nazionale italiana di para climbing rientra dai Campionati Mondiali di Seul. L’Italia festeggia infatti due splendide medaglie d’argento, conquistate da Nadia Bredice (categoria B1, con la guida Sonia Cipriani) e da Lucia Capovilla (categoria AU2), entrambe incoronate vicecampionesse del mondo al termine di prove combattute ed emozionanti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

