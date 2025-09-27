Mondiali di Volley Maschile 2025 Italia da favola | battuta la Polonia ora la finale dei sogni

L’Italia di pallavolo vola in finale ai Mondiali 2025. Gli azzurri hanno battuto oggi, sabato 27 settembre, la Polonia campione d’Europa nella semifinale della rassegna iridata di scena nelle Filippine, a cui la squadra del ct Fefé De Giorgi arriva da campioni in carica. L’Italia si è imposta in tre set con il punteggio di 25-21, 25-22 e 25-23 al termine di una partita estremamente combattuta. Nell’ultimo atto del torneo ora la Nazionale azzurra sfiderà la Bulgaria, che nell’altra semifinale ha sconfitto la Repubblica Ceca 3-1. Gli azzurri sono stati incisivi fin dai primi punti, attenti in ricezione e dominanti in attacco con Michieletto e soprattutto Romanò. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it