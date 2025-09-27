Mondiali di Volley Maschile 2025 Italia da favola | battuta la Polonia ora la finale dei sogni
L’Italia di pallavolo vola in finale ai Mondiali 2025. Gli azzurri hanno battuto oggi, sabato 27 settembre, la Polonia campione d’Europa nella semifinale della rassegna iridata di scena nelle Filippine, a cui la squadra del ct Fefé De Giorgi arriva da campioni in carica. L’Italia si è imposta in tre set con il punteggio di 25-21, 25-22 e 25-23 al termine di una partita estremamente combattuta. Nell’ultimo atto del torneo ora la Nazionale azzurra sfiderà la Bulgaria, che nell’altra semifinale ha sconfitto la Repubblica Ceca 3-1. Gli azzurri sono stati incisivi fin dai primi punti, attenti in ricezione e dominanti in attacco con Michieletto e soprattutto Romanò. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: mondiali - volley
LIVE Italia-Algeria, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: le azzurrine cercano la seconda affermazione
Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 15 settembre, programma, streaming
Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 16 settembre, programma, streaming
Mondiali di volley: 3-0 alla Polonia, Italia in finale. Gli azzurri vincono 25-21, 25-22, 25-23. Domani la finale contro la Bulgaria #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/2025/09/27/mondiali-volley-3-0-alla-polonia-italia-in-finale_585e49e9-e573-4146-9ea1-a4d6 - X Vai su X
#Pallavolo, #Italia - Polonia 3-0: azzurri in finale ai mondiali - #ItaliaPolonia #volley - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Polonia diretta Mondiali volley maschile, segui live la sfida di oggi - Gli azzurri di De Giorgi, campioni in carica, vanno a caccia della finale in cui troverebbero la Bulgaria: aggiornamenti in tempo reale ... Scrive corrieredellosport.it
Italia magica, Polonia polverizzata e seconda finale dei Mondiali di volley maschile consecutiva - Polonia battuta 3 set a zero, e ora azzurri che si giocheranno il titolo domani contro la Bulgaria. Riporta fanpage.it