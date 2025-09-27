Mondiali di volley l' Italia maschile di nuovo in finale Polonia battuta 3-0
AGI - Italia torna a sognare un nuovo titolo Mondiale. Dopo aver sconfitto la Polonia nel 2022 nella finale di Katowice, gli azzurri di Ferdinando de Giorgi hanno superato di nuovo il team polacco in una semifinale sofferta e combattuta chiusa con merito per 3 set a zero (25-21 25-22 e 25-23). All'ultimo atto, domenica alle12.30, l'Italia sfiderà la Bulgaria. A Pasay City, la nazionale guidata dall'ex ct azzurro Gianlorenzo Blengini ha sconfitto nella prima semifinale la Repubblica Ceca per 3-1, con parziali di 25-20, 23-25, 25-21, 25-22. . 🔗 Leggi su Agi.it
