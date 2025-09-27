Mondiali di volley l' Italia maschile di nuovo in finale Polonia battuta 3-0

Agi.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Italia torna a sognare un nuovo titolo Mondiale. Dopo aver sconfitto la Polonia nel 2022 nella finale di Katowice, gli azzurri di Ferdinando de Giorgi hanno superato di nuovo il team polacco in una semifinale sofferta e combattuta chiusa con merito per 3 set a zero (25-21 25-22 e 25-23). All'ultimo atto, domenica alle12.30, l'Italia sfiderà la Bulgaria. A Pasay City, la nazionale guidata dall'ex ct azzurro Gianlorenzo Blengini ha sconfitto nella prima semifinale la Repubblica Ceca per 3-1, con parziali di 25-20, 23-25, 25-21, 25-22. . 🔗 Leggi su Agi.it

mondiali di volley l italia maschile di nuovo in finale polonia battuta 3 0

© Agi.it - Mondiali di volley, l'Italia maschile di nuovo in finale. Polonia battuta 3-0

In questa notizia si parla di: mondiali - volley

LIVE Italia-Algeria, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: le azzurrine cercano la seconda affermazione

Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 15 settembre, programma, streaming

Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 16 settembre, programma, streaming

mondiali volley italia maschileItalia-Polonia diretta Mondiali volley maschile, segui live la sfida di oggi - Gli azzurri di De Giorgi, campioni in carica, vanno a caccia della finale in cui troverebbero la Bulgaria: aggiornamenti in tempo reale ... Da corrieredellosport.it

mondiali volley italia maschileItalia magica, Polonia polverizzata e seconda finale dei Mondiali di volley maschile consecutiva - Polonia battuta 3 set a zero, e ora azzurri che si giocheranno il titolo domani contro la Bulgaria. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Volley Italia Maschile