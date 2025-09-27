Mondiali di Volley l’Italia batte la Polonia | è finale
Ai Mondiali di Volley di Manila l’Italia scrive ancora la storia: batte la Polonia e raggiunge la finale del torneo. Ora per gli azzurri arriva l’ultima sfidante nella sfida più importante: domenica tocca alla Bulgaria che in semifinale ha battuto la Repubblica Ceca. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: mondiali - volley
