Mondiali di volley l’Italia asfalta la Polonia per 3-0 e vola in finale Domani il match contro la Bulgaria

L’Italia di Fefè De Giorgi ha la possibilità di scrivere la storia e laurearsi per la seconda volta consecutiva campione del mondo. L’ultima volta l’avversario della finale sono stati proprio i polacchi che oggi l’Italia ha superato agevolmente con un netto 3-0. La semifinale di Pasay City, nelle Filippine, ha visto gli azzurri dominare la prima parte del match nonostante la Polonia fosse la favorita alla vigilia. Già dal primo set gli Azzurri dettano il ritmo e chiudono il parziale 25-21. Nel secondo set i polacchi provano a partire forte, ma l’Italia con Michieletto e capitan Giannelli al servizio ribalta il parziale e chiude il set 25-22 con l’ace di Siani. 🔗 Leggi su Open.online