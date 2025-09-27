Mondiali di volley gli azzurri sono in finale | 3-0 alla Polonia Intanto studiano il giapponese

L’Italia vola in finale: con un netto 3-0 la nazionale maschile ha eliminato la Polonia dai Mondiali di volley, confermando il suo status da grande favorita. Una prestazione brillante che non lascia scampo agli avversari e manda gli azzurri a giocarsi il titolo contro la Bulgaria, domani alle 12.30. Ma dietro le quinte, come riporta la Gazzetta dello Sport, si nascondono curiosità e momenti “off” che aiutano a cementare lo spogliatoio, tra libri e corsi di giapponese. L’Italia in finale ai Mondiali di volley. Secondo l’inviato della Gazzetta, Mario Salvini, si tratta di una vittoria memorabile: « Monumentale Romanò, continuo, implacabile nonostante il muro che lo marcava. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mondiali di volley, gli azzurri sono in finale: 3-0 alla Polonia. Intanto studiano il giapponese

