Mondiali di Trail 2025 Italia Maschile super sul podio | arriva uno splendido bronzo

Canfranc – A seguito dell'oro conquistato dalla squadra femminile (leggi qui), è arrivata un'altra preziosa medaglia dai Mondiali di Corsa in Montagna e Trail, in svolgimento a Canfranc, in Spagna. II Team Tricolore Maschile ha ottenuto uno splendido bronzo nel Trail di 44,4 km con 3470 metri di dislivello. A salire sul podio sono stati Luca Del Pero (sesto), Davide Magnini (ottavo), Lorenzo Rota Martir (decimo), Lorenzo Beltrami (12esimo), Daniel Pattis (15esimo) e Mattia Tanara (30esimo). Foto GulbertiWMRA (da Federazione Italiana Atletica LeggeraFacebook)