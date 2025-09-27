Mondiali di Trail 2025 Italia Maschile super sul podio | arriva uno splendido bronzo
Canfranc – A seguito dell’oro conquistato dalla squadra femminile (leggi qui), è arrivata un’altra preziosa medaglia dai Mondiali di Corsa in Montagna e Trail, in svolgimento a Canfranc, in Spagna. II Team Tricolore Maschile ha ottenuto uno splendido bronzo nel Trail di 44,4 km con 3470 metri di dislivello. A salire sul podio sono stati Luca Del Pero (sesto), Davide Magnini (ottavo), Lorenzo Rota Martir (decimo), Lorenzo Beltrami (12esimo), Daniel Pattis (15esimo) e Mattia Tanara (30esimo). Foto GulbertiWMRA (da Federazione Italiana Atletica LeggeraFacebook) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: mondiali - trail
Alice Testini convocata in maglia azzurra per i Mondiali di corsa in montagna e trail
Mondiali di Corsa in Montagna e Trail, Italia Femminile da applausi: le Azzurre vincono il titolo
Oggi ai Mondiali Trail si gareggiava la Short Trail 45K con 3100 metri di dislivello Ecco i risultati! Roberto De Lorenzi chiude in 11ª posizione Daniel Pattis 15esimo Pierre Galbourdin 22esimo Cecilia Basso in 31ª posizione Bravissimi tutti ragazzi! ? - facebook.com Vai su Facebook
Una strepitosa Francesca Ghelfi trascina l’Italia all’oro mondiale nella corsa in montagna - Strepitoso risultato individuale e di squadra per l'atleta astigiana Francesca Ghelfi impegnata da oggi, giovedì 25 settembre, ai Campionati Mondiali di ... Scrive atnews.it
Mondiali Trail: Italia bronzo a squadre - È il bronzo della squadra azzurra maschile nel trail di 44,4 km con 3470 metri di dislivello attraverso i sen ... Riporta fidal.it