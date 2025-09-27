Mondiali di pallavolo Italvolley strepitosa | schianta la Polonia e vola in finale

Una partita a tratti perfetta ma soprattutto la capacità di recuperare, sempre, tutte le volte che è stata in svantaggio contro la Polonia: l'Italvolley maschile si conquista con pieno merito la finalissima ai Mondiali di Manila contro la Bulgaria che nell'altra semifinale ha battuto la Repubblica Ceca. Il punteggio, 25-21, 25-22, 25-23 la dice lunga sulla forza degli azzurri che sono stati più uniti che mai e capaci di spegnere le velleità polacche. Domani appuntamento imperdibile alle ore 12.30 per la finalissima. Le parole di Luca Porro. " È stata una partita speciale, non ho parole. Questa squadra è di nuovo in finale, adesso festeggiamo il giusto e poi ci concentriamo per la partita di domani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

