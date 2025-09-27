Mondiali di pallavolo Italvolley strepitosa | schianta la Polonia e vola in finale
Una partita a tratti perfetta ma soprattutto la capacità di recuperare, sempre, tutte le volte che è stata in svantaggio contro la Polonia: l'Italvolley maschile si conquista con pieno merito la finalissima ai Mondiali di Manila contro la Bulgaria che nell'altra semifinale ha battuto la Repubblica Ceca. Il punteggio, 25-21, 25-22, 25-23 la dice lunga sulla forza degli azzurri che sono stati più uniti che mai e capaci di spegnere le velleità polacche. Domani appuntamento imperdibile alle ore 12.30 per la finalissima. Le parole di Luca Porro. " È stata una partita speciale, non ho parole. Questa squadra è di nuovo in finale, adesso festeggiamo il giusto e poi ci concentriamo per la partita di domani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: mondiali - pallavolo
Mondiali di Pallavolo 2025, Italia-Slovacchia: dove vederlo in tv, in chiaro, e in streaming
Due giocatrici del Vietnam femminile di pallavolo sospese dopo il test di genere: caos ai Mondiali U21
Mondiali Pallavolo U21 femminili: Italia in finale battendo il Brasile
Mondiali di pallavolo 2025, Italia-Polonia sabato 27 settembre: orario e dove vederla - X Vai su X
| NAZIONALI, MONDIALI: L'ITALIA VOLA IN SEMIFINALE, GLI USA SI FERMANO AI QUARTI Gli azzurri superano il Belgio e si trovano la Polonia nel penultimo atto del torneo; Christenson esce con onore Federazione Italiana Pallavolo #RanaVerona # - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di pallavolo, Italvolley strepitosa: schianta la Polonia e vola in finale - Seconda finale consecutiva dell'Italvolley maschile a un Mondiale: prestazione strepitosa degli uomini di De Giorgi, l'ultimo scoglio adesso si chiama Bulgaria ... Secondo msn.com
Italia-Polonia diretta Mondiali volley maschile, segui live la sfida di oggi - Gli azzurri di De Giorgi, campioni in carica, vanno a caccia della finale in cui troverebbero la Bulgaria: aggiornamenti in tempo reale ... Da corrieredellosport.it