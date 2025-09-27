Mondiali di pallavolo 2025 l’Italia batte la Polonia ed è in finale

Lapresse.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una grande Italia conquista la sua seconda finale consecutiva ai Mondiali di volley maschile. Nella seconda semifinale alla Mall of Asia Arena di Pasay, gli Azzurri di Fefè De Giorgi hanno battuto con un secco 3-0 la Polonia con parziali di 25-21, 25-22, 25-23 nella rivincita della finale dell’ultima edizione dei Mondiali. In finale l’Italia affronterà ora la Bulgaria allenata dall’italiano Gianlorenzo Blengini. Mondiali di pallavolo, il percorso dell’Italia. Durante la fase a gironi l’Italia di De Giorgi ha battuto Algeria e Ucraina, perdendo solo contro il Belgio — che poi ha superato ai quarti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

mondiali di pallavolo 2025 l8217italia batte la polonia ed 232 in finale

© Lapresse.it - Mondiali di pallavolo 2025, l’Italia batte la Polonia ed è in finale

In questa notizia si parla di: mondiali - pallavolo

Mondiali di Pallavolo 2025, Italia-Slovacchia: dove vederlo in tv, in chiaro, e in streaming

Due giocatrici del Vietnam femminile di pallavolo sospese dopo il test di genere: caos ai Mondiali U21

Mondiali Pallavolo U21 femminili: Italia in finale battendo il Brasile

mondiali pallavolo 2025 l8217italiaMondiali volley: 3-0 alla Polonia, Italia in finale - Gli azzurri difenderanno il titolo conquistato nel 2022 contro la Bulgaria (match in ... Come scrive ansa.it

mondiali pallavolo 2025 l8217italiaMondiali Maschili: l'Italia è in finale, superata la Polonia - 23) la semifinale, al termine di una splendida prestazione collettiva, e domani in finale sfideranno la Bulgaria di Blengini ... tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Pallavolo 2025 L8217italia