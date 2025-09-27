Mondiali di pallavolo 2025 l’Italia batte la Polonia ed è in finale

Una grande Italia conquista la sua seconda finale consecutiva ai Mondiali di volley maschile. Nella seconda semifinale alla Mall of Asia Arena di Pasay, gli Azzurri di Fefè De Giorgi hanno battuto con un secco 3-0 la Polonia con parziali di 25-21, 25-22, 25-23 nella rivincita della finale dell’ultima edizione dei Mondiali. In finale l’Italia affronterà ora la Bulgaria allenata dall’italiano Gianlorenzo Blengini. Mondiali di pallavolo, il percorso dell’Italia. Durante la fase a gironi l’Italia di De Giorgi ha battuto Algeria e Ucraina, perdendo solo contro il Belgio — che poi ha superato ai quarti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

