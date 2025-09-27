Mondiali di ciclismo la prima volta in Africa su un percorso mai così duro | il duello Pogacar-Evenepoel gli sfidanti e la speranza di Ciccone

Ilfattoquotidiano.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’antipasto della cronometro, dominata da Remco Evenepoel, ora Kigali, la capitale del Ruanda, si prepara a ospitare la prova in linea del Mondiale di ciclismo su strada. È la prima volta che la rassegna iridata si disputa in Africa. Il campione in carica Tadej Pogacar è il netto favorito, ma nella crono ha subito una dura sconfitta. Lo sloveno è stato preso e staccato da Evenepoel, che gli ha inflitto 2’37”. Un distacco pesantissimo, che nessuno si aspettava alla vigilia. È il segnale che Pogacar non è nella miglior condizione? Forse sì, ma Evenepoel è il numero uno indiscusso nelle cronometro e sebbene il percorso duro si adattasse alle caratteristiche dello sloveno, il favorito era il belga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

