Mondiali di ciclismo Chantal Pegolo brilla e conquista l' argento nella categoria juniores

Pordenonetoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci ha provato fino all'ultimo Chantal Pegolo, seconda ai mondiali in Ruanda. Una corsa, andata in scena sabato 27 settembre, rimasta aperta fino agli ultimi 200 metri con cinque atlete pronte a giocarsi il titolo in una volata al cardiopalma. Per pochissimo la pordenonese ha sfiorato una vittoria. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mondiali - ciclismo

Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo

Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda

Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert

mondiali ciclismo chantal pegoloChantal Pegolo, che super finale! E l'azzurra centra l'argento ai Mondiali Jr - A Kigali, in Ruanda, l'atleta grazie a uno sprint mozzafiato è seconda nella prova in linea. Scrive gazzetta.it

mondiali ciclismo chantal pegoloCiclismo: Chantal Pegolo conquista l’argento mondiale nella prova juniores, oro alla spagnola Ostiz - Al termine della prova in linea Juniores donne, Chantal Pegolo ha ottenuto un ... Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Ciclismo Chantal Pegolo