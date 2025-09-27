Mondiali di ciclismo Chantal Pegolo brilla e conquista l' argento nella categoria juniores
Ci ha provato fino all'ultimo Chantal Pegolo, seconda ai mondiali in Ruanda. Una corsa, andata in scena sabato 27 settembre, rimasta aperta fino agli ultimi 200 metri con cinque atlete pronte a giocarsi il titolo in una volata al cardiopalma. Per pochissimo la pordenonese ha sfiorato una vittoria. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
E' l'ora della possibile 'vendetta' per Tadej Pogacar ai Mondiali di ciclismo in Ruanda dove domani ci sarà l'attesa prova su strada. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
E festa sia ai Mondiali di ciclismo in Ruanda, non solo per la sfida tra Pogacar e Evenepoel. Sabato e domenica la prova in linea élite femminile e élite maschile. Di Giovanni Battistuzzi - X Vai su X
Chantal Pegolo, che super finale! E l'azzurra centra l'argento ai Mondiali Jr - A Kigali, in Ruanda, l'atleta grazie a uno sprint mozzafiato è seconda nella prova in linea. Scrive gazzetta.it
Ciclismo: Chantal Pegolo conquista l’argento mondiale nella prova juniores, oro alla spagnola Ostiz - Al termine della prova in linea Juniores donne, Chantal Pegolo ha ottenuto un ... Riporta oasport.it