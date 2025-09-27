Mondiali di ciclismo 2025 sorpresa nella prova femminile | vince Vallieres
Kigali (Ruanda), 27 settembre 2025 - La prova in linea élite femminile dei Mondiali di ciclismo 2025 riserva sorprese difficili da immaginare alla vigilia: nel giorno in cui tutti guardano alle varie Demi Vollering, Pauline Ferrand-Prévot, Marlen Reusser, Kasia Niewiadoma, Chloé Dygert, Kim (Le Court) Pienaar ed Elisa Longo Borghini, una 'fuga bidone' sorprende tutte le big, che passano il resto della corsa a controllarsi, gettando alle ortiche le medaglie iridate. Quella d'oro va alla protagonista che non ti aspetti: Magdeleine Vallieres, 24enne canadese con finora a referto una sola vittoria in carriera, quella del Trofeo Palma Femina nel 2024 (non proprio una corsa di prim'ordine, per usare un eufemismo), in programma tra l'altro a gennaio in Spagna, è la nuova campionessa del mondo, succedendo così all'assente Lotte Kopecky. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
