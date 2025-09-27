Mondiali di ciclismo 2025 l' autocritica di Longo Borghini | Oggi ho sbagliato io
Roma, 27 settembre 2025 - Una sola promossa, o quasi, e tante rimandate a giorni migliori: Magdeleine Vallieres vince la prova in linea femminile élite dei Mondiali di ciclismo 2025 e lo fa beffando, insieme al resto della più classica 'fuga bidone', le grandi favorite, che invece si controllano tra loro e cestinano così una grandissima occasione. Nel novero è compresa anche Elisa Longo Borghini, che ai microfoni del dopo gara di Kigali fa una fortissima autocritica degna della sua caratura. Le dichiarazioni di Longo Borghini. Intercettata da Rai Sport, la piemontese si è assunta pienamente la responsabilità di cosa non ha funzionato per se stessa e per le altre sei compagne di squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: mondiali - ciclismo
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Mondiali ciclismo, la prova femminile elite LIVE #SkySport #Ciclismo - X Vai su X
Bronzo ai Mondiali di ciclismo in Ruanda e anche ottimi risultati nel mezzofondo - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: Vallieres sorprende tutti a Kigali, storico bronzo di Mavi Garcia! Lontane le favorite - Elisa Longo Borghini sarà la nostra capitana ed è la punta di diamante ... Scrive oasport.it
Mondiali ciclismo 2025, prova femminile elite: la diretta live - Ultimi 37 km: testa sempre la svizzera Ruegg e la spagnola Benito Pellicer, le prime inseguitrici, l'ungherese Vas e la svizzera Liechti a 19 secondi, il gruppo a 43 secondi dalle battistrada ... Riporta sport.sky.it