Mondiali di ciclismo 2025 l' autocritica di Longo Borghini | Oggi ho sbagliato io

Roma, 27 settembre 2025 - Una sola promossa, o quasi, e tante rimandate a giorni migliori: Magdeleine Vallieres vince la prova in linea femminile élite dei Mondiali di ciclismo 2025 e lo fa beffando, insieme al resto della più classica 'fuga bidone', le grandi favorite, che invece si controllano tra loro e cestinano così una grandissima occasione. Nel novero è compresa anche Elisa Longo Borghini, che ai microfoni del dopo gara di Kigali fa una fortissima autocritica degna della sua caratura. Le dichiarazioni di Longo Borghini. Intercettata da Rai Sport, la piemontese si è assunta pienamente la responsabilità di cosa non ha funzionato per se stessa e per le altre sei compagne di squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

