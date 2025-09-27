Mondiali di canottaggio Italia protagonista | Perini quarto nel singolo PR1 otto maschile in finale dopo sette anni

A Shanghai gli azzurri tornano tra i grandi: il ritorno dell’ammiraglia in finale iridata a distanza di tempo e la prova di carattere di Giacomo Perini segnano la giornata tricolore. Una giornata che profuma di riscatto e di storia per il canottaggio azzurro ai Mondiali di Shanghai. Dopo sette anni dall’ultima volta, l’ otto maschile torna a giocarsi una finale mondiale, conquistata con grande compattezza di squadra e il secondo tempo delle batterie. L’ultima presenza risaliva a Plovdiv 2018: oggi gli azzurri si rimettono in corsa per un podio che avrebbe il sapore dell’impresa. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it