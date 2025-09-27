Mondiali di canottaggio | azzurri quinti nell’otto maschile bronzo sfumato di un soffio nel PR3 Mix
Nella settima giornata di Shanghai due finali iridate chiuse in quinta posizione per l’Italia; l’otto femminile si piazza secondo in finale B, ottavo complessivo. L’Italia lotta ma resta ai margini del podio nella settima giornata dei Mondiali Assoluti di canottaggio. A Shanghai, l’otto maschile è tornato a disputare una finale iridata dopo sette anni: Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone, hanno chiuso al quinto posto. Dopo una partenza rallentata per problemi tecnici, la barca azzurra ha tentato di ricucire lo strappo, superando la Polonia e provando a insidiare l’Australia. 🔗 Leggi su Sportface.it
