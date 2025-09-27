Mondiali di canottaggio a Shanghai domani ultima giornata con le nuove specialità miste
Gli azzurri in acqua all’alba italiana: Gnatta e Torre nel doppio, l’otto guidato da Faella e il PR3 mix con Corda-Conti. Ultime battute dei Mondiali Assoluti di canottaggio 2025 a Shanghai, che si chiuderanno domani con una novità storica: l’esordio ufficiale delle specialità miste. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Le prove decisive sono in programma domenica mattina (ora italiana). 🔗 Leggi su Sportface.it
