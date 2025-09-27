Mondiali ciclismo femminile oggi in tv | orari 27 settembre canale streaming italiane in gara
I Mondiali di ciclismo su strada 2025 sono pronti a vivere la loro penultima giornata di gare. A Kigali, in Ruanda si assegneranno nella giornata di sabato 27 settembre altri due titoli iridati, prima del gran finale di domenica con la prova Elite uomini. Prima però il Bel Paese cercherà altre medaglie nella gara Junior donne e nell’attesa prova Elite donne. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA JUNIORES DI CICLISMO FEMMINILE DALLE 8.20 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLISMO FEMMINILE ELITE DALLE 12.05 Per la categoria junior saranno Giada Silo, Chantal Pegolo ed Elena de Laurentiis a rappresentare l’ Italia ed a cercare una difficile ma non impossibile medaglia che manca da otto anni. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: il sogno di Longo Borghini, Ferrand-Prevot favorita - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea femminile dei ... Lo riporta oasport.it
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: azzurrine per stupire - CLICCA QUA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea mondiale juniores ... Secondo oasport.it