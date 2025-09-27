Mondiali ciclismo 2025 | percorso favoriti e orari tv Il secondo mondiale più duro di sempre

Kigali, 27 settembre 2025 – Il secondo mondiale più duro di sempre dopo quello di Sallances del 1980. In Francia, 45 anni fa, vinse Bernard Hinault con circa un minuto su Gianbattista Baronchelli e su oltre 100 partenti ne arrivarono al traguardo solo quindici. A Kigali, dunque, sarà dura. I metri di dislivello sono oltre 5mila e gli scalatori saranno chiamati a farsi trovare pronti. Probabilmente sarà duello tra Remco Evenepoel, dominatore della crono, e Tadej Pogacar, il vincitore del Tour de France 2025, ma con un percorso così può succedere di tutto e in qualsiasi momento della gara. Vediamo l'altimetria, i favoriti e gli orari tv. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

