Mondiali canottaggio 2025 oggi in tv | orari finali programma 27 settembre streaming italiani in gara

Continuano per il canottaggio ed il paracanottaggio le Finali A dei Mondiali senior 2025, in corso di svolgimento a Shanghai, in Cina: oggi, sabato 27 settembre, saranno in palio le medaglie in altre 6 specialità, delle quali 2 olimpiche, 2 non olimpiche e 2 paralimpiche. L’ Italia punta sull’ otto senior maschile di Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino, Leonardo Pietra Caprina, Matteo Sartori, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone, e sul quattro con PR3 misto di Stanislau Livintchuk, Marco Frank, Martina Osualdini e Carolina Foresti, con Chiara Reto al timone. 🔗 Leggi su Oasport.it
